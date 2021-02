Änderung der Impfpriorisierungsgruppen : Jetzt beginnt das Hauen und Stechen

Meinung Düsseldorf Erst die Lehrer und Erziherinnen und dann erst Polizeibeamte? Und dann irgendwann Zahnärzte? Mit der Änderung der Impfpriorisierungsgruppen hat die Politik die Büchse der Pandora geöffnet.

Selbst Berufsgruppen, die sich weiter vorne sahen, hielten still. Das ist nun vorbei. Weil die Länder die Schüler zurück in die Klassenräume beordern und Eltern ihre Kinder wieder in den Kindergarten bringen dürfen, rücken Erzieher und Grund- und Förderschulehrer in die Priorisierungsgruppe 2. Und weil die Landesregierung am Dienstag ankündigte, sie würden bereits ab März geimpft, zogen sie gleich noch mal an den Polizisten vorbei.