Kommentar zu Gebauers halbherziger Teststrategie : Schafft die PCR-Tests in Schulen ab!

Schafft die PCR-Tests in Schulen ab!

Wieder einmal wurde die Schulministerin von der Entwicklung überrascht, wieder einmal reagiert sie falsch: Schulen und Familien müssen es ausbaden. Bei den aktuellen Inzidenzen sind Pooltests sinnlos.

Doch beim Thema Corona-Tests zeigen sich aufs Neue die alten Probleme der FDP-Politikerin: Sie reagiert zu spät, sie reagiert halbherzig - und überfällt dann damit die Schulen. Seit Wochen bahnt sich die Überlastung der Labore mit den PCR-Tests an. Erst als Schulen schließen müssen, weil es massenhaft positive Pooltests gibt, aber keine Auflösung mehr, welches einzelne Kind denn nun Corona hat, reagiert Gebauer.

Ihre Antwort ist halbherzig. Anstatt die Pooltests für Grundschulen ganz abzuschaffen, hält sie am überkommenen Modell fest. Es bleibt bei regelmäßigen Pooltests, erst die Nachtestungen erfolgen per Schnelltest. Das ist doppelt unsinnig.

Erstens: Pooltests sind sinnlos, wenn nahezu jeder Klassenpool Corona-Fälle anzeigt. Ihr Vorteil bestand allenfalls darin, bei wenigen Infizierten rasch zu ermitteln, in welcher Klasse man suchen muss. Und schon das hat in der Vergangenheit zu lange gedauert, wie viele Familien leidvoll erfahren haben.

Gebauer bejubelt ihre Lolli-Tests an Grundschulen als „nahezu einzigartig“. Man fragt sich schon, welche Interessen die Ministerin hier eigentlich vertritt. Jedenfalls nicht die der Kinder, Eltern und Lehrer. Schafft die Pooltests endlich ab und testet die Kinder per Schnelltest, wie es sich an weiterführen Schulen bewährt. Dass Kinder immer wieder zuhause bleiben müssen, weil sie auf Testergebnisse warten, ist für sie wie eine Schulschließung. Schlimmer noch, weil Lehrer aus Datenschutzgründen und mangelndem Netz keinen Hybridunterricht anbieten dürfen. Auch bei der IT-Ertüchtigung der Schulen ist viel zu wenig passiert.