Kommentar zu Astrazeneca-Pannen : Mit Offenheit auf Impf-Skeptiker antworten

Astrazeneca sorgt wegen der Nebenwirkungen seines Impfstoffes für neuen Wirbel. Da hilft nur Offenheit von Unternehmen und Politik. Vorübergehendes Fieber ist kein Grund, die Impfung zu fürchten.

Die Impfkampagne hält immer neue Überraschungen parat. Nicht nur, dass Impfstoff knapp ist, nun sorgt das Vakzin von Astrazeneca für neuen Ärger: Erst wird es in Deutschland nur für unter 65-Jährige zugelassen, weil der britische Hersteller seine Studien nicht breit genug aufgesetzt hat. Ob aus Geiz oder Schludrigkeit, ist offen. Ärgerlich ist es in jedem Fall, weil man gerade jetzt in der ersten Phase alte Menschen schützen muss.