Kommentar zu Corona-Schließungen : Theater sind systemrelevant

Das geschlossene Kino „Lichtburg“ in Essen. Corona-Auflagen lässt die Betreiber leiden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kultur, Freizeit, Veranstaltungen – die neuen Corona-Maßnahmen schränken insbesondere diese Bereiche enorm ein. Ein Plädoyer für den gesunden Menschenverstand.

Erstens: Das Virus breitet sich vor allem dort aus, wo Menschen ihre Freizeit verbringen und sich leichtsinniger als sonstwo verhalten. Zweitens: Es gibt ausgewiesene Orte, an denen Freizeit verbracht wird. Also müssen – drittens – diese Orte erst einmal wieder dichtgemacht werden, wie es der Krisengipfel von Bund und Ländern beschlossen hat. Hört sich zunächst logisch an, dürfte aber für die davon betroffenen Theater, Oper- und Konzerthäuser verheerende Folgen haben.