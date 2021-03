Kommentar zum längeren Lockdown : Sockenkauf auf Termin ist keine Perspektive

Bundeswirtschaftsminister Altmaier lässt die Wirtschaft im Stich: Erst enttäuscht er bei den Hilfen, nun schafft er keine Perspektiven für Handel und Gastronomie. Die Fehler bei Impf- und Teststrategie muss der Mittelstand teuer bezahlen.

An verständnisvoller Prosa mangelt es nicht: Armin Laschet spricht von einer Belastungsgrenze, die für Familien und Firmen erreicht sei, doch mehr Öffnung sei nicht möglich. Und so geht die Hängepartie weiter. Wie viel Bildung, Struktur und Fürsorge ist den Kinder verloren gegangen, die nun seit einem Jahr in prekären Unterrichtsformen festhängen, weil das Land beim Digitalisieren, Lüften, Impfen, Testen hinterherhinkt.