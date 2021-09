Debatte um Lohnausfall für Ungeimpfte : Laschet sollte von Laumann lernen

Meinung Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann will, dass Ungeimpfte in Quarantäne keinen Lohnersatz bekommen. Das ist recht und rechtens. Umso erstaunlicher ist es, dass sein Ministerpräsident schützend die Hand über Ungeimpfte hält und die 2G-Regel ablehnt. So wird das nichts mit dem Winter.