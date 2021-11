Ungeimpft in der Liga : Joshua Kimmich, die Bayern und ein Wohnwagen

Joshua Kimmich ist zurzeit in Quarantäne und kann nicht spielen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Meinung Für Fußball-Profis scheinen mitunter eigene Regeln zu gelten: Joshua Kimmich darf ungeimpft spielen, ein Fan ihm ungeimpft im Stadion aber nicht zuschauen – je nach Corona-Lage. Doch bei Auswärtsspielen wartet auf den Bayern-Spieler womöglich ein unlösbares Problem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Stöcker

Joshua Kimmich ist (mal wieder) in Quarantäne und dort zurzeit gefühlt häufiger als auf dem Fußballplatz. Er und andere nicht-geimpfte Fußballprofis werden bei Bundesliga-Spieltagen nach den neuen Corona-Regeln für eine leicht absurde Situation sorgen. Je nach Hospitalisierungsquote im jeweiligen Bundesland der Heimmannschaft sitzen auf den Rängen Tausende Fußball-Fans, die entweder geimpft oder genesen sind (2G), während auf dem Rasen angestellte Fußballspieler nach der Arbeitsplatz-Regel geimpft, genesen ODER getestet (3G) sind. Ob das so bestehen bleibt, ist abzuwarten, wie erste Signale bei dem Bund-Länder-Treffen am Donnertag gezeigt haben.

2G oben, 3G unten wirkt so logisch wie einige andere Vorschriften aus dem Corona-Regelwerk. Man schaue sich nur die Quarantäne-Regeln in Schulklassen oder in einer Familie an. Wirkt alles nicht richtig nachvollziehbar. Doch im Fußballstadion wird nur auf größerer Ebene das durchgespielt - im wahrsten Sinne-, was anderswo auch gelten wird. Für Besucher von Restaurants gilt ab der Hospitalisierungsstufe 3 2G, für Beschäftigte in dem Restaurant 3G.

Die 3G-Regel für öffentliche Verkehrsmittel dürfte den Profi-Fußballern auch ziemlich schnuppe sein: Als Kimmichs Teamkollege bei den Bayern, Thomas Müller, bei der Klub-WM in Katar positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kehrte er in Schutzausrüstung in einem Privatjet heim.

Wenn die Bayern mit Kimmich zu Auswärtsspielen in der Republik reisen, wird es von den Regelungen in den Bundesländern abhängen, ob er ein Zimmer beziehen darf. Einige Bundesländer erlauben touristische Übernachtungen nur für 2G, darunter Bayern. Der Freistaat hat aber für beruflich Reisende eine Ausnahmeregelung geschaffen, sie müssen einen PCR-Test vorweisen. Die Regel gilt, wenn der Aufenthalt „zwingend erforderlich und unaufschiebbar" ist. Das sind Bundesligaspiele ja gemeinhin. Solange man zumindest der Deutschen Fußball-Liga glauben darf.