Kommentar zur Spanien-Reisewarnung : Corona-Tests müssen gratis bleiben

Düsseldorf Die Reisewarnung für Mallorca ist kein Grund, an der Kostenübernahme durch den Staat etwas zu ändern. Auch wenn leichtsinnige Party-Urlauber ein Ärgernis sind, können wir es uns nicht leisten, wenn sie sich nicht testen lassen.

Gewiss: Die Touristik gehört zu den Branchen, die am schwersten von der Pandemie getroffen sind. In vielen Bereichen hat man Wege gefunden, mit Corona zu leben. Reisen und Events bleiben dagegen riskant. Daher hat der Staat milliardenschwere Rettungsschirme aufgespannt, unter die Tui und Lufthansa auch bereits geschlüpft sind. Im Gegenzug können Kunden von den Unternehmen Fairness erwarten: Airlines sollten keine Reise anbieten, um Anzahlungen zu kassieren – und kurz vor dem Start abzusagen. Veranstalter sollten Kunden bei Absagen nicht mit Gutscheinen hinhalten, wenn sie – was ihr Recht ist – lieber Bargeld sehen wollen. Aber auch die Urlauber sollten sich fragen, ob sie die Warnungen einfach in den Wind schlagen. Die Infektionsstatistik spricht eine klare Sprache.