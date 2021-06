Studie der Universität des Saarlandes : Kombination von Corona-Impfstoffen verbessert Immunreaktion deutlich

Saarbrücken Vorläufige Ergebnisse einer Studie der Universität des Saarlandes haben gezeigt, dass eine Kombination der Corona-Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech/Pfizer die Immunreaktion deutlich verbessert.

Eine Kombination der Corona-Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech/Pfizer erhöht nach vorläufigen Erkenntnissen von Wissenschaftlern der Universität des Saarlandes die Immunantwort des Körpers deutlich. Wie die Universität am Montag in Saarbrücken mitteilte, untersuchten die Forscher die Abwehrreaktionen von 250 Menschen in verschiedenen Testgruppen. Von diesen erhielt ein Teil beide Impfungen mit nur einem Wirkstoff. Bei anderen wurde hingegen erst Astrazeneca, dann Biontech/Pfizer verimpft.