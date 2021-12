„Schwere Zeiten“ : Kölner Festkomitee sagt Karnevalssitzungen ab

Köln Nun also doch die komplette Absage des „Sitzungskarnevals“ in Köln aufgrund des fortdauernden Pandemiegeschehens. Alternative Formate sollen nun ausgearbeitet werden, bereits verkaufte Eintrittskarten erstattet.

Das Festkomitee Kölner Karneval hat am Montag alle von ihm selbst veranstalteten Saalveranstaltungen abgesagt. Es gehe dabei um die Proklamation des Kölner Dreigestirns und des Kinderdreigestirns sowie alle Fernseh- und Hörfunk-Sitzungen, teilte das Festkomitee mit. „Es wird in dieser Session keinen Sitzungskarneval, wie wir ihn kennen, geben können“, sagte Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn. Allen, die schon Karten gekauft hätten, werde der volle Eintrittspreis zurückerstattet. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich das Festkomitee mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf eine Absage des Saalkarnevals geeinigt.

Stattdessen wird nun an Alternativformaten ähnlich wie in der vergangenen Karnevalssaison gearbeitet. „Im vergangenen Jahr gab es trotz Lockdown eine ganze Reihe von karnevalistischen Momenten, die wir als Fernsehfilm, Videobotschaft oder TV-Bühnenformat den Kölnern nahebringen konnten“, sagte Kuckelkorn. „Das war natürlich kein Ersatz für das Gemeinschaftsgefühl, das ein persönliches Treffen im Gürzenich oder in anderen Sälen bietet, hat aber gezeigt, dass der Karneval selbst in schweren Zeiten lebt.“