Katastrophale Infektionsfolgen : Bezirksregierung Köln warnt vor Corona-Tests an Tankstellen und in Supermärkten

Bezirksregierung Köln warnt vor Corona-Tests an Tankstellen und in Supermärkten

Düsseldorf/Köln Falsch angewendet können die frei verkäuflichen Schnelltests falsch negative Ergebnisse hervorbringen, auch ein Verletzungsrisiko sei nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat in den Räumen des Herstellers bereits ein Liste mit Tausenden Kunden sichergestellt.

Die Bezirksregierung Köln hat vor bundesweit illegal in den Handel gelangten Corona-Schnelltests gewarnt. Sie könnten, wenn sie nicht von Fachkräften angewendet würden, „katastrophale Infektionsfolgen“ haben. Wie die Behörde am Montagabend mitteilte, sind solche Schnelltests unter anderem an Tankstellen, in Supermärkten, Tierarztpraxen, Brauereien und vielen anderen Stellen illegal in den Verkehr gebracht worden.