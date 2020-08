Massiver Eingriff in Rechte : Verfassungsjurist kritisiert Schulverweise gegen Maskenmuffel

Massiver Eingriff in Rechte

Köln Jurist Michael Bertrams warnt vor massiven Eingriffen in die Rechte der Schüler. Eine solche Maßnahme müsse zum Schutz von Mitschülern und Lehrern nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich sein.

Der frühere Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, stellt die Rechtmäßigkeit von Schulverweisen auch in Fällen einer hartnäckigen Masken-Verweigerung infrage. „Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme muss auch in solchen Fällen gewahrt sein“, sagte der Jurist dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag). Ein Schulverweis sei ein massiver Eingriff in die Rechte der betroffenen Schüler und ihrer Eltern.