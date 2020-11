Mitten in Corona-Pandemie : Polizei stößt in Köln auf Hotel voller Touristen

Polizei stößt in Köln auf Hotel voller Touristen

Mitten in Corona-Pandemie

Köln Ein Hotelbesitzer in Köln hat seine Zimmer trotz der geltenden Pandemie-Regeln für Touristen und Prostitution vermietet. Ihm und seinen Gästen drohen nun hohe Bußgelder.

Polizei und Ordnungsamt sind in Köln auf ein Hotel voller Touristen gestoßen. Dem Betreiber und 22 von 43 Gästen drohen nun hohe Bußgelder, wie die Stadt am Montag mitteilte, denn Reisen zu touristischen Zwecken in die Domstadt sind wegen der Corona-Pandemie verboten. Die Touristen seien des Hotels verwiesen worden.