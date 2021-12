Suche nach Alternativen : Kölner Narren planen mit deutlich kleinerem Rosenmontagszug

Köln Bereits Mitte Dezember war entschieden worden, dass der Großteil des Sitzungskarnevals in Nordrhein-Westfalen auch in der laufenden Saison 2021/22 wegen Corona ausfällt.

Angesichts der hohen Ansteckungszahlen an Corona richten sich die Karnevalisten in Köln auf einen deutlich kleineren Rosenmontagszug ein. „In Anbetracht der Prognosen zur Omikron-Variante gehen wir derzeit davon aus, dass ein normaler Rosenmontagszug mit Hunderttausenden von Zuschauern nicht möglich sein wird“, sagte Zugleiter Holger Kirsch am Montag.. „Aber natürlich beobachten wir die Corona-Lage weiterhin sehr genau und prüfen, welche alternativen Konzepte kurzfristig möglich sein könnten, um den kölschen Jecken trotzdem einen besonderen Rosenmontag zu bereiten“, erklärte Kirsch.

Das Festkomitee Kölner Karneval plane derzeit für Rosenmontag, der in diesem Jahr am 28. Februar gefeiert wird, an Alternativen zum klassischen Zug, hieß es. Schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie hatte das Team der Zugleitung für den Rosenmontag unterschiedliche Konzepte erarbeitet. Diese werden nun erneut auf ihre Machbarkeit geprüft. Dazu zähle etwa das sogenannte Platzkonzept, bei dem die Persiflage-Wagen auf verschiedenen Plätzen in den Kölner Vierteln als Ausstellungsstücke zu sehen sein könnten. Erwogen wird auch eine „Rio-Variante“ mit festen Tribünen auf beiden Seiten eines deutlich verkürzten Zugweges.