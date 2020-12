Verstöße gegen Abstands- und Maskenregeln : SPD-Politiker Lauterbach hinterfragt „Glühweinwanderungen“ in Köln

Köln Es sind tolle Alternativen, die in der Corona-Pandemie zum Teil entwickelt worden sind. Außer-Haus-Verkauf, auch „Glühweinwanderungen“ sollen den gebeutelten Gastronomen helfen, Geld in die Kasse zu spülen. In Köln schritt nun das Ordnungsamt ein.

Die Weihnachtsmärkte sind dicht, die Vorweihnachtszeit unter Corona-Bedingungen führt zu neuen Events, wie den sogenannten „Glühweinwanderungen“. Bars und Restaurants, die nur außer Haus verkaufen dürfen, bieten an ihren Ständen Glühwein to Go an. Vor allem in Köln ist das Interesse an den Wanderungen groß und so kam es am Freitagabend, wie es kommen musste. Das Ordnungsamt in der Domstadt löste vor dem Kultlokal „Bumann und Sohn“ in Ehrenfeld die Wanderung auf, weil die Mindestabstände nicht eingehalten wurden und die Gäste keine Masken trugen. Via Instagram richteten sich die Betreiber an die „Glühwein-Wanderer“ und schrieben: „DANKE an alle, die sich daran gehalten und damit dazu beigetragen haben, die Glühweinwanderung zu einer für viele willkommenen Abwechslung in dieser tristen Adventszeit zu machen. An alle anderen: Danke für nichts! Trinkt euren Glühwein das nächste Mal lieber zu Hause und riskiert damit nicht den Fortbestand der Kneipen-, Bar- und Clubszene, die für Ehrenfeld und ganz Köln unersetzlich ist.“