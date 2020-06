Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Koalitionsgipfel : Kinder brauchen Schulen, keinen Bonus

Abiturprüfung in der Turnhalle. Foto: dpa/Felix Kästle

Meinung Düsseldorf Für Autobauer und Kommunen will die Koalition am Dienstag Milliarden verteilen. Doch Schüler werden weiter am geregelten Lernen gehindert. Das halten Kinder, Eltern und Betriebe nicht mehr lange aus - und in zehn Wochen fängt das neue Schuljahr an.