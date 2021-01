Neue Analyse : Deutschland übertrifft aufgrund der Pandemie das Klimaziel für 2020

Der Energieverbrauch war 2020 deutlich niedriger. Die Emissionen gingen um mehr als 80 Millionen Tonnen CO2 zurück. Echte Klimaschutzeffekte gab es einer Analyse zufolge jedoch nur im Stromsektor.

Als Folge der Pandemie ist der Energieverbrauch im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Dazu kamen den Experten zufolge relativ hohe CO2-Preise in der EU, die vor allem die klimaschädliche Stromproduktion aus Kohle verteuern, sowie niedrige Gaspreise und ein milder Winter, in dem nicht so viel geheizt wurde.