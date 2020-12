Kommentar zum drohenden Lockdown : Kirchen schließen – aus Nächstenliebe

In der Corona-Pandemie soll nun das öffentliche Leben heruntergefahren werden. Warum werden Kirchen nicht geschlossen? Unser Autor meint, dass das nun dringend passieren sollte, bevor an Weihnachten Gottesdienste zum Superspreaderevent werden könnten.

Wie kann Gott das zulassen? Das Leid in der Welt, die Pandemie, die Not. Jetzt allein in Deutschland beinahe 30.000 Neuinfizierte an einem Tag, alle 24 Stunden so viele Tote wie bei einem Flugzeugabsturz, Ärzte und Pfleger am Rande ihrer Kräfte, Existenzsorgen, Todesängste, ein ganzes Land in Furcht. Wie kann Gott das zulassen? Die Frage trifft Gläubige ins Herz. Ihr Bild vom gütigen Gott wird angegriffen. Die Pandemie ist keine Strafe Gottes, wohl aber ist sie eine Prüfung. Auch für die Kirchen. Sie müssen jetzt entscheiden, ob ihre Gotteshäuser geöffnet bleiben können, ob zu Weihnachten Gottesdienste möglich sind. Die Glaubensfrage: Wie wichtig ist in der Krise das Ritual im Kirchenraum? Dürfen Gläubige an den Feiertagen leichtfertig dem Risiko der Ansteckung ausgesetzt werden?