Wer profitiert und wer nicht : Staat holt sich Bonus von Gutverdienern zurück

Pro Kind gibt es ab September 300 Euro - auch für Kinder, die erst noch geboren werden. Doch bei Gutverdienern holt sich der Staat das Geld zurück: Ein Paar mit zwei Kindern geht leer aus, wenn es mehr als 93.700 Euro im Jahr verdient.

Bekommt jede Familie den Kinderbonus? Zunächst wird der Bonus an alle Familien ausgezahlt, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Allerdings holt sich das Finanzamt bei Gutverdienern, die von Kinderfreibeträgen profitieren, den Bonus über die Steuererklärung wieder zurück. Für ein zusammen veranlagtes Ehepaar gilt: „Bis rund 68.000 Euro an zu versteuerndem Jahreseinkommen wirkt der Kinderbonus voll, danach schmilzt der Bonusvorteil ab“, sagt Matthias Warneke vom Forschungsinstitut des Steuerzahlerbunds. Je höher das Einkommen der Eltern, desto weniger bleibt nach der Steuererklärung vom Bonus übrig.

Warum macht der Staat Unterschiede? Das ist politisch so gewollt: „Insbesondere Familien mit geringen und mittleren Einkommen kommt der Kinderbonus zugute“, betonte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. „Gerade da, wo es finanziell knapp ist, ist jeder Euro willkommen, um für die Kinder etwas zu kaufen.“ Hochverdiener, so Giffey, wolle man dagegen nicht doppelt begünstigen. Sie spielt darauf an, dass bei einem progressiven Tarif Kinderfreibeträge die Steuerlast umso mehr senken, je höher das Einkommen der Eltern ist.

Wann kommt das Geld aufs Konto? Der Staat zahlt in zwei Raten aus, die erste frühestens ab September. „Der Kinderbonus wird für alle Kinder, für die im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht, in zwei Raten in Höhe von 150 Euro im September und im Oktober ausgezahlt“, so das Ministerium. „In allen anderen Fällen, das heißt für Kinder, für die in einem anderen Monat im Jahr 2020 ein Kindergeldanspruch besteht, wird der Bonus zeitnah, aber nicht zwingend im September und Oktober und nicht zwingend in zwei Raten gezahlt.“