300 Euro pro Kind : Auszahlungstermin für Kinderbonus steht fest - wer am meisten profitiert

Auszahlungstermin für Kinderbonus steht fest - wer am meisten profitiert

Berlin Für jedes Kind zahlt die Bundesregierung einen Bonus in Höhe von 300 Euro. Das hat das Kabinett am Freitag beschlossen. Nun steht auch fest, wann das Geld fließen soll und bis zu welcher Gehaltsgrenze mit dem vollen Betrag zu rechnen ist.

Der geplante Kinderbonus von 300 Euro soll in zwei Raten zu je 150 Euro im September und Oktober gemeinsam mit dem Kindergeld überwiesen werden. Fragen und Antworten dazu beantworten wir hier. Das sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag nach einer außerplanmäßigen Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin, bei der wichtige Teile des Konjunkturprogramms auf den Weg gebracht wurden. Das 130-Milliarden-Euro schwere Programm soll die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise beleben und den Konsum der Verbraucher ankurbeln. Darunter ist der Kinderbonus und auch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer.