Corona-Hilfe für Familien : So funktioniert der Kinderbonus 2021

So funktioniert der Kinderbonus 2021

Kinder leiden unter der Pandemie: Aktuell können sie nicht einmal in die Schule. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Pro Kind soll es im Frühjahr einmalig 150 Euro geben. So haben es die Koalitionsspitzen beschlossen. Der Kinderbonus wird nicht auf Hartz IV angerechnet. Bei Gutverdienern aber holt ihn sich der Fiskus über die Steuererklärung zurück.

Eltern sind im Homeoffice oder in Kurzarbeit, manche haben ihren Job verloren: Um Familien in der Corona-Krise zu unterstützen, soll es in diesem Jahr erneut einen Kinderbonus geben. Die Spitzen der großen Koalition einigten sich auf einen Zuschuss zum Kindergeld von einmalig 150 Euro pro Kind. Im vergangenen Jahr hatte der Staat 300 Euro pro Kind gezahlt.