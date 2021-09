Interview mit Kinderarzt Axel Gerschlauer : „Die GEW droht die GDL der Pandemie zu werden“

Axel Gerschlauer ist Kinder- und Jugendarzt in Bonn und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. Foto: Privat

Düsseldorf Kinderärzte fordern, dass nur infizierte Schüler zuhause bleiben müssen. Sie fordern auch eine Testpflicht für ungeimpfte Lehrer - oder den Einsatz in der Verwaltung. Die Lehrer-Gewerkschaft GEW konzentriere sich zu sehr auf Klientelpolitik, kritisiert Axel Gerschlauer. Auch Gesundheitsämter reagierten teils übervorsichtig.

Herr Gerschlauer, Sie sind Kinder- und Jugendarzt in Bonn und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. Die Gesundheitsminister wollen die Quarantäne für Kontaktpersonen von infizierten Schülern von 14 auf fünf Tage begrenzen. Was halten Sie davon?

Gerschlauer Ich bin froh, dass die Politik endlich das Wohl der Kinder in den Fokus nimmt. Eineinhalb Jahre lang spielten Kinder bei der Pandemie-Politik keine Rolle. Ich bin auch froh, dass es nun einheitliche Regeln gibt. Damit stärkt die Politik den verunsicherten Gesundheitsämtern den Rücken. Doch die Minister hätte einen Schritt weitergehen sollen, so dass nur infizierte Schüler zuhause bleiben müssen. Natürlich bei besonders gründlicher und engmaschiger Überwachung potentieller Kontaktpersonen. So aber droht weiter vielen Kindern im Winter Homeschooling.