Kinderarzt Gerschlauer zum Impfen ab fünf Jahren : „Beratungsbedarf der Eltern ist riesengroß“

Kinder ab fünf dürfen geimpft werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Von nun an können in NRW auch Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Durch Omikron sei die Verunsicherung der Eltern noch größer geworden, berichtet Axel Gerschlauer. Er ärgert sich, dass die Kinderärzte erst im Januar Impfstoff nachbestellen können.

Es geht los: Von nun an können Kinder zwischen fünf und elf Jahren beim Arzt oder in der Impfstelle gegen Corona geimpft werden. Und es gibt auch genug Impfstoff: „Wir freuen uns, dass alle Bestellungen der Kinderarztpraxen für den neuen Kinderimpfstoff von Biontech bedient werden können. Bis spätestens Donnerstag werden alle Arztpraxen von den Apotheken beliefert“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Der Impfstoff sei zehn Wochen im Kühlschrank haltbar, und damit fast doppelt so lange wie der für Erwachsene. Über die Lage in den Praxen sprachen wir mit Axel Gerschlauer, Kinder- und Jugendarzt aus Bonn und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Nordrhein.

Herr Gerschlauer, wie sieht es bei Ihnen zum Start des Impfens der Fünf- bis Elfjährigen aus?

Gerschlauer Der Beratungsbedarf ist riesengroß. Fast alle Eltern sprechen mich darauf an. Durch Omikron ist die Verunsicherung noch größer geworden.

Und wie impfen Sie?

Gerschlauer Ich halte mich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) und impfe aus dieser Altersgruppe nur Kinder, die eine schwere Vorerkrankung haben oder in einer Familie mit Risikopatienten leben, die sich selbst nicht impfen lassen können. In Bonn können gesunde Kinder sowohl in den kommunalen Impfstellen als auch den Praxen geimpft werden.

Welche Kinder fallen unter die Stiko-Empfehlung?

Gerschlauer Das sind geschätzt ein bis zwei Prozent der Kinder. Dazu zählen Kinder mit chronischen Herz- und Lungenerkrankungen, mit Trisomie 21 oder mit neuromuskulären Erkrankungen sowie geistig behinderte Kinder, die die Schutzregeln nicht verstehen und einhalten können. Geimpft werden auch Kinder, deren Mutter etwa krebskrank ist und gerade eine Chemotherapie macht.

Kinderarzt Axel Gerschlauer. Foto: Privat

Wann kommt der Kinder-Impfstoff?

Gerschlauer Das läuft wieder einmal chaotisch. Manche Kollegen bekommen ihn am Montag, andere am Dienstag oder Mittwoch.

Gibt es genug Impfstoff?

Gerschlauer Die Nachfrage scheint groß zu sein. Was mich wirklich ärgert: Die Impfstellen können jede Woche neuen Impfstoff bestellen, die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte erhalten erst am 10. Januar wieder neuen Impfstoff. Dabei könnten wir bereits in der Woche davor schon mit der zweiten Dosis beginnen. Wie soll das gehen? Durch schlechte Organisation werden ausgerechnet Kinder- und Jugendärzte benachteiligt, die sich besonders um vorerkrankte Kinder kümmern sollen.

Wie sieht es beim Impfen der Kinder über zwölf aus?

Gerschlauer Auch hier ist der Andrang groß, zumal die Stiko die Impfung in dieser Altersgruppe für alle empfiehlt. Es ist zwar traurig, dass sich Kinder impfen lassen müssen, weil viele Erwachsene es trotz 2G-Regeln noch immer ablehnen. Aber viele Jugendliche sind es nun einfach leid.

Können die Kinder ab zwölf geboostert werden?

Gerschlauer Dafür gibt es bei uns in Deutschland bislang keine Empfehlung. Kinder haben in der Regel einen starke Immunantwort und keine schweren Verläufe. Jetzt stehen erst einmal andere Impfungen an.

Bekommen Sie genug Impfstoff oder nehmen die Erwachsenen den Jugendlichen den Impfstoff weg?