Beschluss zu Impfungen von Jugendlichen : Ärztevertreter beklagen „Demontage“ der Ständigen Impfkommission

Berlin Die Gesundheitsminister haben beschlossen, Jugendlichen ab zwölf Jahren verstärkt Corona-Impfungen anzubieten. Diese Entscheidung sorgt weiter für heftige Reaktionen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisierten der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und der Virchowbund, in dem niedergelassene Ärzte und Ärztinnen organisiert sind, am Dienstag eine „Demontage“ der Ständigen Impfkommission (Stiko) durch die Politik.