Verärgerung in Brüssel : EU findet Lieferverzögerungen bei Astrazeneca-Impfstoff „nicht akzeptabel“

Brüssel Der Pharmakonzern hatte Lieferverzögerungen angekündigt - und zog damit den Unmut der EU auf sich. Damit würde der Vertrag nicht eingehalten. Eine Zulassung des Impfstoffs in dieser Woche sei möglich.

Im Streit um die angekündigten Liefer-Verzögerungen beim Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca ist noch keine Lösung in Sicht. Die Antworten des Unternehmens in einer Sitzung mit der EU-Kommission und den EU-Staaten seien nicht befriedigend gewesen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag in Brüssel. Die EU habe "Entwicklung und Produktion des Impfstoffes vorfinanziert" und verlange nun dafür die Gegenleistung, sagte Kyriakides. Sie forderte zudem von allen Herstellern, Brüssel künftig über Exporte von Impfstoff aus der EU an Drittstaaten in Kenntnis zu setzen. „Wir möchten, dass unser Vertrag vollständig erfüllt wird.“ Die Lieferengpässe seien nicht akzeptabel.