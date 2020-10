Regierung wirbt für Heimaturlaub : Australien will Bürgern Ferien im Ausland verbieten

Ein Flugzeug der australischen Billigfluggesellschaft Jetstar Airways fliegt an einem Skater vorbei. (Archivfoto) Foto: dpa/Dave Hunt

Sydney Ohne Impfstoff will die australische Regierung seinen Bürgern keinen Urlaub im Ausland gestatten. Stattdessen wirbt sie mit der Kampagne „Holiday Here This Year“ für Ferien in der Heimat.

Australien wird seinen Bürgern voraussichtlich auch 2021 keine Urlaubsreisen ins Ausland erlauben: Wenn kein Corona-Impfstoff auf den Markt komme, seien Trips etwa nach Europa oder in die USA auch im kommenden Jahr für die 25 Millionen Einwohner keine Option, teilte die Regierung mit. Auch Europäer, die von einer Reise auf den Roten Kontinent träumen, müssen ihre Pläne vorläufig auf Eis legen. Für andere Länder, die die Pandemie gut im Griff haben, soll es hingegen bald erste Grenzöffnungen geben - so etwa für Reisende aus dem Nachbarland Neuseeland.

Die Australier sollen sich nach dem Wunsch der Regierung auf Ferien in der Heimat konzentrieren. Um die eigene Tourismusindustrie anzukurbeln, wurde jetzt eine Kampagne unter dem Titel „Holiday Here This Year“ (Urlaub hier dieses Jahr) gestartet. Geworben wird etwa mit Surfunterricht im Badeort Byron Bay oder einer Bootsfahrt zum Great Barrier Reef. In Down Under steht der Sommer vor der Tür.

„Da unsere internationalen Grenzen voraussichtlich auf absehbare Zeit geschlossen bleiben und die Sommerferien nur noch wenige Monate entfernt sind, rufen wir alle Australier auf (...), etwas Neues auszuprobieren und einen Urlaub in Australien zu buchen“, teilte Tourismusminister Simon Birmingham am Dienstag mit. Bislang ist jedoch auch das Reisen innerhalb des Landes schwierig, die Grenzen zwischen den einzelnen Bundesstaaten sind teilweise noch geschlossen.

Bislang wurden in Australien rund 27.000 Infektionsfälle bestätigt. Knapp 900 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Grenzen des Landes sind seit März geschlossen.

(chal/dpa)