Nach Kehrtwende bei Ruhetagen : Laschet bekräftigt Corona-Notbremse ab Montag

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigt die Rücknahme der Osterruhe. Die Opposition zollt der Entscheidung zwar Respekt, übt im Landesparlament aber zugleich harsche Kritik.

Trotz Rücknahme der Pläne für eine Osterruhe hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bund-Länder-Runden mit der Kanzlerin verteidigt. Die Bundesländer seien nun einmal für vieles zuständig: „Zentralistische Staaten wie Frankreich, wo einer an der Spitze entscheidet, sind nicht besser durch die Pandemie gekommen“, sagte Laschet im Düsseldorfer Landtag. Der Ministerpräsident appellierte an die Bürger, dennoch eine Osterruhe einzuhalten und nicht zu verreisen: „Die Lage ist dramatisch.“ Es bleibe dabei, dass von Montag an die Corona-Notbremse gezogen werde: Handel, Museen und Sportanlagen etwa müssten wieder schließen. Zu Beginn der Debatte hatte Laschet die geplanten Ruhetage zu Ostern noch unterstützt.