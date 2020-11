Im Filmstudio Babelsberg : Wirrwarr um „Matrix“-Party mit Hunderten Gästen - waren es wirklich Dreharbeiten?

Skurrile Szenen im legendären Babelsberger Filmpark in Potsdam. Dort soll Hollywood-Star Keanue Reeves mit mehreren Hunderten Leuten eine große Party gefeiert haben - mitten im Lockdown. Nun relativiert der Filmpark-Chef.

Mehrere hundert Leute feiern in Corona-Zeiten eine Party im Filmstudio - laut Darstellung des Studios Babelsberg war das Teil eines Drehs für den Film „Matrix“ mit Keanu Reeves (56). Die „Bild“-Zeitung berichtete am Freitag unter Berufung auf eine Zeugin hingegen, in den Babelsberger Studios sei in der Nacht zum Donnerstag eine Party mit Gästen als angeblichen Komparsen mit Pyro-Show gefeiert worden.