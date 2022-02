Kassenärzte-Chef Gassen zu Corona-Lockerungen : „Wir brauchen einen Plan für die Freiheit“

Andreas Gassen ist Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Foto: axentis.de/Georg J. Lopata

Interview Deutschland müsse lernen, mit Corona zu leben, sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. „Bei der Influenza haben wir in manchen Jahren Zehntausende Tote. Das müssen wir auch bei Corona akzeptieren.“ Er sagt, was er von Lothar Wieler, Karl Lauterbach und der Impfung in der Apotheke hält.