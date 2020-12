Gottesdienst an Heiligabend : Katholische Kirche in NRW hält weiter an Christmetten fest

Düsseldorf Wegen hoher Corona-Zahlen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident angekündigt, mit den Kirchen nochmal über Weihnachtsgottesdienste zu sprechen. Doch: Die katholischen Bistümer wollen öffentliche Messen anbieten.

Während fast alle evangelische Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie auf öffentliche Weihnachtsgottesdienste verzichten, hält die katholische Kirche weiterhin an den Feiern fest. Die Staatskanzlei habe versichert, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) öffentliche Gottesdienste nicht insgesamt in Frage stelle, hieß es am Montag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) aus dem Katholischen Büro in Düsseldorf. Er gehe davon aus, dass es in allen fünf NRW-Bistümern neben alternativen Angeboten, wie etwa Onlinegottesdiensten, auch Präsenzgottesdienste geben werde, sagte Leiter Antonius Hamers. Die Menschen könnten in Eigenverantwortung zwischen den Formaten wählen.