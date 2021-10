Katholische Journalistenschule : Einblicke in die Medienwelt und christliche Werte

Journalisten berichten über Ereignisse auf der ganzen Welt. Hier sprechen sie mit dem spanischen Königspaar bei dessen Besuch auf der Insel La Palma nach dem dortigen Vulkanausbruch. Foto: dpa/Estefanía Briganty

München Die katholische Journalistenschule ifp bietet Wege in den Journalismus. Für eingeschriebene Studenten besteht die Möglichkeit einer dreijährigen Ausbildung. Eine fundierte Lehre und christliche Werte stehen im Mittelpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Luca Schafiyha

Die katholische Kirche befindet sich seit geraumer Zeit in unruhigem Fahrwasser. Die Zahl der Austritte stieg in der Vergangenheit deutlich, und der Vatikan tut sich schwer, ein weltoffenes, modernes Bild abzugeben. Manche Diözesen fielen zuletzt eher durch Skandale auf, als durch positive Nachrichten. Die erschütternden Enthüllungen zahlreicher Missbrauchsfälle in vergangenen Jahrzehnten haben dem Ansehen der katholische Kirche zusätzlich geschadetBesonders bei jüngeren Generationen hat die Kirche ein Problem. So interessieren sich deutlich weniger junge Menschen für sie und sind der Meinung, dass sich die Kirche ändern muss, wenn sie eine Zukunft haben will. Dennoch ist Kirche bis heute fest in der deutschen Gesellschaft verankert und wird von vielen Menschen gerade für ihre soziale und karitative Arbeit geschätzt. Man schaue sich nur die vielen kirchlichen sozialen Verbände und Einrichtungen an, wie beispielsweise den Caritasverband oder die Bahnhofsmission. Hierbei verfolgt die Kirche mit ihren zahlreichen Verbänden und Initiativen viele wichtige, soziale Wohlfahrtsprojekte.

Ein weiteres Engagement im Dienste der Gesellschaft ist das Bemühen, die Pressefreiheit hierzulande zu stärken – zur Förderung der Demokratie. Rainald Becker war Koordinator der Bundestagswahl in der ARD und ist Absolvent der katholischen Journalistenschule ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses) aus dem Jahr 1982. Er sagt, dass Journalismus und Demokratie „in einer untrennbaren Allianz“ stehen und daher „unabhängiger und faktenbasierter Qualitätsjournalismus von immenser Bedeutung für die freiheitliche demokratische Grundordnung“ ist.

Info Lehre seit über 50 Jahren Zahlen 15 Volontäre und 28 Stipendiaten nimmt das ifp jährlich auf. Gründungsjahr Gegründet wurde die Journalistenschule im Jahre 1968. Träger Finanziert wird das ifp von der Katholischen Bischofskonferenz. Info Weitere Informationen unter www.journalistenschule-ifp.de

Becker ist einer von zahlreichen Absolventen die nach einem Abschluss am ifp eine Karriere als Journalist begonnen haben. Um diese Säule der Demokratie auch an umkämpften Fronten zu verteidigen, man rufe sich die vermehrten Angriffe auf Journalisten in den letzten Monaten vor Augen, bedarf es also einer fundierten und gründlichen Ausbildung von Nachwuchsjournalisten. Kein sehr leichtes Unterfangen, gibt es doch außerordentlich viele Wege in den Journalismus, sodass man als Student erstmal einen Einstieg finden muss.

Einen klaren Weg bietet nun das ifp. Die katholische Journalistenschule bietet Ausbildungen und Weiterbildungen für angehende Journalisten an und wirbt damit, weltoffen, solidarisch und dem Menschen verpflichtet sein zu wollen. Das Ziel sei es, unabhängige, kritisch denkende Journalisten auszubilden. Betont wird dabei die Offenheit für Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Besonders attraktiv dürfte vor allem die dreijährige studienbegleitende Journalismusausbildung sein.

Bewerben kann sich jeder, der noch bis Ende 2024 als Studierender eingeschrieben ist. Unabhängig von Fachgebiet, Ort oder Fachsemester. Die Ausbildung läuft dann so, dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten für die journalistischen Seminare nach München reisen. Pflichtpraktika können in Redaktionen in ganz Deutschland absolviert werden, finanzielle Unterstützung inbegriffen. Profitieren kann man als Student hierbei vor allem vom großen Netzwerk des ifp, das darüber hinaus noch Zusatzangebote wie Mentoringprogramme, Informationsreisen und Sprechtrainings anbietet.

Da es sich um eine katholische Einrichtung handelt gibt es auch ein geistliches Programm, das religiöse, persönliche und auch existenzielle Fragen behandelt. Auch auf den sozialen Netzwerken ist das ifp vertreten, so kann man sich auf Instagram ein gutes Bild von der Ausbildung, den Kursen und den Absolventen machen. Unter dem User-Namen „Journalistenschuleifp“ geben Absolventen unter anderem Aufschluss über die Möglichkeiten nach dem Abschluss. Auch aktuelle Journalistenschüler gewähren Einblicke in den Alltag an ihrer Schule und nehmen einen teilweise sogar mit in ihre Praktikumsredaktionen. Die Aufnahmen zeigen eine große Menge an Eindrücken von potenziellen Praktikumsplätzen. Sie erstrecken sich von Redaktionen beim Spiegel, bei der TAZ oder bei der ZDF Heute-Show über zahlreiche Verlage bis hin zum Radio. Die Möglichkeiten sind hier also besonders groß.