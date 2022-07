Kassenärzte-Chef zu Bürgertests : „Diese unsinnigen Tests müssen abgeschafft werden“

Berlin Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat eine komplette Einstellung der Corona-Bürgertests gefordert. Es sei eine „völlig sinnfreie Veranstaltung, anlasslos gesunde Menschen mit fragwürdiger Qualität zu testen“, sagt er.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen kündigten derweil laut „Bild“ und anderen Medien in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an, dass sie fortan keine Corona-Bürgertests mehr „abrechnen und auszahlen können“. Man wolle „nicht verantworten, sehenden Auges Auszahlungen auf Abrechnungen zu leisten, deren Richtigkeit sie nicht ansatzweise prüfen können“.