Vorsitzender der KVNO : Kassenärzte-Chef schlägt Überbuchung bei Astrazeneca-Impfungen vor

Düsseldorf Liegengebliebene Impfdosen am Ende des Tages sorgen aktuell für Diskussionen. Frank Bergmann, Vorsitzender der KVNO, könne Vorbehalte gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff nicht nachvollziehen.

Um mehr schon bereitstehenden Impfstoff des Herstellers Astrazeneca impfen zu können, hat sich der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, für eine Überbuchung in den Impfzentren ausgesprochen. „Wir müssen großzügig einladen“, sagte Bergmann am Donnerstag in einem Interview des WDR-Radiomagazins „Morgenecho“.