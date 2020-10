„Alarmstufe Rot“-Demonstration : Karnevalsband „Räuber“ spielten vor dem Landtag in Düsseldorf

Karnevalsband „Räuber“ spielten vor dem Landtag in Düsseldorf

Ein Teilnehmer der Demonstration steht in Düsseldorf mit einem Schild vor einem Display, das „#alarmstuferot“ zeigt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Um auf die Situation der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, trat die Band am Mittwoch vor dem Düsseldorfer Landtag auf. Sie unterstütze damit ein Bündnis von Demonstrierenden.

Bei einer Protest-Demo vor dem Düsseldorfer Landtag sind am Mittwoch die „Räuber“ aufgetreten. Die Karnevalsband („Denn wenn et Trömmelche jeht“) machte damit auf die dramatischen Umsatzeinbrüche der Veranstaltungswirtschaft durch die Corona-Pandemie aufmerksam. Ein Bündnis hatte in den vergangenen Wochen unter dem Motto „Alarmstufe Rot“ sieben Demos vor dem Parlament veranstaltet.