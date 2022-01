Gesundheitsminister Lauterbach warnt : „Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen“

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält die aktuelle Situation mit hohen Infektionszahlen bei vergleichsweise entspannter Lage in den Kliniken für die Ruhe vor dem Sturm. Die Situation werde sich in den kommenden Wochen verschärfen, sagt er.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer hohen Zahl an Toten und massiven Einschränkungen bei Krankenhausbehandlungen in der aktuellen Corona-Welle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante. „Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Wir dürfen uns mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen insbesondere auf den Intensivstationen nicht in Sicherheit wiegen.“