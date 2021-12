Gesundheitsminister Lauterbach : Omikron-Welle lässt sich „in Deutschland nicht mehr verhindern“

Berlin Das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Infektionswelle sei darum eine „besonders offensive" Booster-Impfkampagne. Studien zeigten, dass die Auffrischungsimpfungen gut gegen Ansteckungen und schwere Verläufe schützten – anders als bei der Zweitimpfung bereits nach einer Woche.

Eine fünfte Corona-Welle lässt sich nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch in Deutschland nicht mehr aufhalten. Es gebe in Deutschland inzwischen so viele Infektionen mit der Omikron-Variante, „dass wir davon ausgehen müssen, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland nicht mehr verhindern lässt", sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin. Das wichtigste Instrument im Kampf gegen diese Infektionswelle sei eine „besonders offensive" Booster-Impfkampagne, betonte Lauterbach.