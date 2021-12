Gesundheitsminister Karl Lauterbach : „Inzidenz liegt zwei bis drei Mal höher als angegeben“

Berlin Gesundheitsminister Lauterbach geht derzeit von einer „deutlichen Untererfassung“ des Infektionsgeschehens in Deutschland aus. Tatsächlich liege die Infektionsrate wohl zwei- bis dreimal so hoch wie ausgewiesen. Im Hinblick auf Silvester bittet er die Bürger um Zurückhaltung.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen deutlich kritischer ein, als es die Meldezahlen zeigen. Es sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz in Deutschland derzeit zwei- bis dreimal so hoch sei wie ausgewiesen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Zu sehen sei auch eine deutliche Zunahme von Fällen der neuen, ansteckenderen Virusvariante Omikron, die Sorgen bereite.