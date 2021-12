Gesundheitsminister : Lauterbach schließt Diskussion um harten Lockdown nicht aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche (Archivfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Berlin In einem TV-Interview hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach dazu aufgerufen, zu Weihnachten nur getestet zusammenzukommen. Er äußerte sich auch zur Forderung des RKI nach sofortigen Kontaktbeschränkungen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Runde verteidigt. Im Interview mit den ARD-"Tagesthemen" sagte er am Dienstagabend: "Was wir heute beschlossen haben, zeigt schnell Wirkung." Er schließe allerdings nicht aus, "dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, sollten die Fallzahlen sich so entwickeln". Es gebe keine rote Linie, nur "zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht".