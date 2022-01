Gesundheitsminister : Lauterbach erwartet im Februar mehrere Hunderttausend Neuinfizierte täglich

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet den Höhepunkt der Omikron-Welle mit mehreren Hunderttausend Neuinfizierten pro Tag für Mitte Februar. Außerdem befürchtet er, dass Deutschland im Herbst „wieder Probleme“ habe.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat verteidigt, dass es bei der Verkürzung des Genesenenstatus von bisher sechs auf nun drei Monate keine Übergangsregelungen gibt. „Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt einen Übergang, wenn das medizinisch nicht zu halten ist“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Corona-Genesene hätten angesichts der nun vorherrschenden Omikron-Variante ihren Impfschutz nach drei Monaten leider verloren und könnten sich infizieren. „Wenn man da Sicherheit will und die Fallzahlen kontrollieren will und die Vulnerablen besonders schützen will, dann muss man schnell handeln.“