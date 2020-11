Lauterbach fordert Ausweitung der Quarantäne-Regelungen : „Können Infektionszahl mit aktuellen Maßnahmen nicht ausreichend drücken“

Berlin SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel eine deutliche Ausweitung der Quarantäne-Regelungen gefordert. „Die Gesundheitsämter verlieren leider zunehmend die Funktion, die Infektion auszubremsen.“

Das sagte Lauterbach unserer Redaktion „Meines Erachtens sollten künftig Cluster-Quarantänen in den Vordergrund rücken.“ Damit würde sich der Quarantänekreis erweitern, sagte Lauterbach. „Bislang müssen nur die Erstkontakte von Infizierten in Quarantäne. So kommen wir nicht weiter.“