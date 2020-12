„Harter Lockdown“ : Kanzleramtsminister Braun dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerungen im Januar

Berlin Kanzleramtsminister Helge Braun hat nach der Entscheidung über einem „harten Lockdown“ vor der Erwartung schneller Lockerungen ab Januar gewarnt. Januar und Februar seien für Atemwegserkrankungen „schwierige Monate“.

Er habe zwar die „große Hoffnung“, dass die Infektionszahlen durch die neuen Maßnahmen sinken, sagte Braun am Montag den Sendern n-tv und RTL. „Eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich“, fügte er aber an. Januar und Februar seien für Atemwegserkrankungen „schwierige Monate“.

Der Lockdown werde so lange dauern, bis die Sieben-Tages-Inzidenz wieder auf einen Wert von 50 gefallen sei, ergänzte Hans. „Es hat also jeder selbst in der Hand.“ Je konsequenter sich die Menschen nun verhielten, „um so kürzer wird der Lockdown dauern“.