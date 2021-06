Pandemiebekämpfung : Warum wir auf die EU stolz sein sollten

Der digitale Impfnachweis soll genau wie der Impfausweis auf Papier die Coronavirus-Impfung belegen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Meinung Düsseldorf Allein in Deutschland haben schon Millionen Menschen den QR-Code auf dem Handy, mit dem sie dann künftig grenzüberschreitend in der EU ihren Impfstatus nachweisen können. In den USA ist man längst nicht so weit.