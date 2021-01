Deutsche Impfkommission : Stiko empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur für jüngere Patienten

Berlin Der Astrazeneca-Impfstoff soll nach einer Empfehlung der deutschen Impfkommission im Gegensatz zu den Präparaten von Biontech und Moderna nur an Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden. Grund sei eine dünne Datenlage über die Wirksamkeit.

In der am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung der Ständigen-Impfkommission des Robert-Koch-Instituts heißt es, das Astrazeneca-Präparat solle in den einzelnen Stufen, die die Priorisierung festlegen, "jeweils nur den Personen angeboten werden, die 18-64 Jahre alt" sind.