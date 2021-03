Niederländischer Journalist über deutsche Corona-Politik : „In Holland ist auch nicht alles besser“

Der niederländische Journalist Rob Savelberg. Foto: Philipp Ebeling

Meinung Düsseldorf Impfen, Testen, App: Die deutsche Corona-Bilanz ist ein Desaster. Oder? Ein Blick über die Grenzen öffnet manchmal die Augen. Bei den Nachbarn läuft auch längst nicht alles rund, meint der niederländische Korrespondent Rob Savelberg.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten staune ich als Journalist über die Deutschen. Überall gibt es inzwischen schnelleres Internet als in Deutschland, egal ob in Osteuropa oder auf dem Balkan. Obwohl die Deutschen mal als technische Pioniere, als Land der fleißigen Tüftler galten. Spätestens nach dem Dieselskandal und dem Berliner Flughafendrama bekam ,Made in Germany’ einen faden Beigeschmack.

Nach einem Jahr Corona-Pandemie macht sich das besonders bemerkbar. Egal wieviel ich für meinen Job als Reporter reise, wieviele verspätete Regionalbahnen, Backshops oder Kaffee-to-Go-Läden ich besuche, meine Warn-App weist immer null Risiko-Begegnungen aus. Trotz vielen Millionen Euro von Herrn Spahn und bestimmt abertausenden sündhaft teuren Beraterstunden ist das Ding ein einziger Flop.

Weil der deutsche Datenschutz heilig ist, wie auch das grenzenlose Vertrauen in das Europa von Frau von der Leyen, das die Impfstoffbeschaffung im Sommer von Angela Merkel zugewiesen bekam. Was folgte, ist ein Elend, das gerade auch das Image der deutschen Regierung ramponiert. Mit viel Schadenfreude schaute man lange auf die USA und Großbritannien, aber diese Länder machen gerade vor, wie man unbürokratisch und rund um die Uhr impft.

Ich durfte Ende Dezember der Öffnung des ersten Berliner Impfzentrums beiwohnen. Alles war perfekt organisiert, so wie man es von Deutschland eben erwartet. Nur: Es kamen kaum Impfwillige. Und auch nach einem Jahr wird in der Bundesrepublik zu wenig getestet. Vieles wurde versprochen und kurz darauf gebrochen. Warum die vielen tausend Arztpraxen des Landes noch immer nicht zu Impfstationen geworden sind, ist mir ein Rätsel.

Aber es gibt einen Trost. In Holland ist auch nicht alles besser. Auch dort vergaß der Corona-Minister die eigenen Distanzregeln, ebenso wie der Innenminister, der eine hübsche Hochzeit feierte. Bis Dezember waren Masken im kleinen Königreich an der Nordsee keineswegs Pflicht. Und bei Partys von Thierry Baudets Corona-Leugner-Partei, die als politische Demonstrationen getarnt waren, tanzten Wutbürger im Rausch die Polonaise.

Man sagt bei uns: „Bei den Nachbarn ist der Rasen immer grüner.“ Für die Holländer mag das stimmen, da die deutschen Inzidenzzahlen zweimal besser sind. Täglich infizieren sich in den Niederlanden genauso viele Menschen wie in Deutschland, obwohl wir fast fünfmal weniger Einwohner haben.

Für die Deutschen stimmt leider der alte Spruch von Heinrich Heine nicht mehr. Bei Katastrophen, so soll der Schöngeist gemeint haben, müsse man nach Holland gehen, weil dort eh alles später passiert. Vergangene Woche jedoch wurde dort der liberale Ministerpräsident Mark Rutte wiedergewählt, der sich mit seiner laschen Haltung durch die vielen Lockdowns lavierte.

Info Foto: Philipp Ebeling Rob Savelberg ist Korrespondent für die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ und lebt seit 1998 in Berlin.

In Deutschland kann die CDU als langjährige Regierungspartei dagegen nicht profitieren. Zwischen Aachen und Berchtesgaden hat gerade die Kleinstaaterei mit ihren Ministerpräsidentenkonferenzen Konjunktur. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden die Regierungschefs bei den Landtagswahlen bestätigt. Keine Experimente, so lautete dort das Credo.