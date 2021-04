Corona-Vakzin : Johnson & Johnson verschiebt Markteinführung von Corona-Impfstoff in Europa

Der Kohnson & Johnson Campus in Kalifornien (Archivfoto). Foto: AFP/MARK RALSTON

New York Nachdem in sechs Fällen auch nach dem Impfen mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson seltene Thrombosefälle aufgetreten sind, verschiebt das Unternehmen die Markteinführung des Mittels in Europa.

Johnson & Johnson habe sich die Auslieferungen des Impfstoffs in Europa „proaktiv“ zu verzögern, teilt der Konzern mit. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörden nach mehreren Fällen seltener Thrombosen zu einer sofortigen Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Mittel in den USA geraten.

Die Arzneimittelbehörde FDA und die Gesundheitsbehörde CDC verwiesen auf eine laufende Untersuchung zu sechs Fällen von Blutgerinnseln in den USA. Bis zum Abschluss der Untersuchung werde „vorsichtshalber“ eine „Pause“ bei den Impfungen empfohlen.

Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, erklärte in der Folge, dies werde keine „bedeutsamen Auswirkungen auf unseren Impfplan“ haben. Bislang mache das Vakzin von Johnson & Johnson weniger als fünf Prozent der verabreichten Impfdosen aus. Außerdem habe die Regierung ausreichend Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna gesichert, um nahezu die gesamte US-Bevölkerung zu impfen.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson hatte in den USA Ende Februar eine Notfallzulassung erhalten. Mitte März wurde das Vakzin dann auch in der EU zugelassen. Anders als in den USA ist der Impfstoff in der EU aber noch nicht im Einsatz. Die EU-Kommission war zuletzt davon ausgegangen, dass der Impfstoff ab dem kommenden Montag an die EU geliefert wird.

Vergangene Woche berichtete die EU-Arzneimittelbehörde EMA dann von vier Thrombosefällen nach J&J-Impfungen, von denen einer tödlich verlaufen war. In der Empfehlung von FDA und CDC war nun von sechs Fällen die Rede.

(ahar/AFP/Reuters)