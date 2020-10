Nach Positiv-Ergebnis für Trump : Negativer Corona-Test für Biden

Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, sitzt mit Mund-Nasen-Schutz in einem Zug (Archivfoto). Foto: dpa/Andrew Harnik

Washington US-Präsident Donald Trump gab am Freitag bekannt, mit dem Coronavrus infiziert zu sein. Ein Test beim demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fiel negativ aus.

Das teilte sein Arzt Kevin O'Connor mit. Das sei auch bei seiner Ehefrau Jill Biden der Fall. Biden und der infizierte Amtsinhaber Donald Trump standen am vergangenen Dienstag in ihrer ersten TV-Debatte auf einer Bühne.

Die beiden Kontrahenten standen dabei zwar stets auf einem deutlichen Abstand voneinander entfernt - laut Medienberichten waren es knapp vier Meter. Aber sie trugen in der zum Teil sehr hitzig und laut geführten Diskussion keine Masken. Trump könnte bereits in den Tagen vor seinem positiven Corona-Test ansteckend gewesen sein.Unklar blieb auch, ob die Kandidaten sich hinter den Kulissen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben könnten. Trump ist 74 Jahre alt, Biden 77 Jahre. Sie gehören damit eher zu einer Corona-Risikogruppe.