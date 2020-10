Gesundheitsminister fordert Corona-Disziplin : „Heute entscheidet sich, ob Weihnachten in gewohnter Weise stattfinden kann“

„Heute entscheidet sich, ob Weihnachten in gewohnter Weise stattfinden kann“

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn(CDU) ruft die Bevölkerung in der Corona-Krise zur Einhaltung der Regeln auf. Ziel müsse es sein, die Pandemie in einer zu bewältigenden Größenordnung zu halten. Ansonsten drohe eine Situation wie zu Ostern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appelliert an die Bevölkerung, die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen wegen der sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen mitzutragen. „Wir haben es selbst in der Hand, diese Entwicklung zu stoppen“, sagte er am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. Das Signal des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder, bei dem für Regionen mit hohen Infektionszahlen etwa Kontaktbeschränkungen vereinbart wurden, sei wichtig. Es gebe ein gemeinsames Grundverständnis, das die Menschen nun aber auch unbedingt beibehalten müssten.