Infektionszahlen im Blick : Spahn schließt erneute Schließung von Geschäften nicht aus

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn schaut genau auf die Entwicklung der Pandemie vor Weihnachten. Sollte keine Besserung eintreten, hält er schärfere Kontaktbeschränkungen für nötig.

„Der Ansatz, ‚kurz und umfassender, um wirklich einen Unterschied zu machen’, ist wahrscheinlich der erfolgreichere“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag dem Fernsehsender Phoenix. „Wenn wir nicht hinkommen mit der Entwicklung der nächsten ein, zwei Wochen bis Weihnachten, dann müssen wir das diskutieren.“ Härtere Maßnahmen für einen kürzeren Zeitraum würden auch eher von den Bürgern verstanden „als eine Seitwärtsbewegung der Infektionszahlen mit wahnsinnig viel Ermüdung“.

Hohe Corona-Zahlen : Politiker fordern härtere Maßnahmen – Lauterbach will nach Weihnachten Geschäfte schließen

Der Minister schloss nicht aus, dass es auch einen erneuten Lockdown im Einzelhandel geben könnte. „Wir müssen das abhängig machen von den nächsten Tagen, ob es uns gelingt, die Zahlen runterzubringen.“ Auch künftig würden die Bundesländer individuelle Konzepte verfolgen, was er aufgrund unterschiedlicher Inzidenzzahlen auch für richtig halte. „Wir müssen in Sachsen andere Maßnahmen ergreifen als in Schleswig-Holstein, wenn das Ganze Akzeptanz behalten soll.“