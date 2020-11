Gesundheitsminister Spahn mahnt : „Keine Feiern mit mehr als zehn Personen in diesem Winter“

„Keine Feiern mit mehr als zehn Personen in diesem Winter“

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht auch über die aktuellen Maßnahmen im November hinaus von coronabedingten Einschränkungen aus. Dies dürfte vor allem Weihnachten und etwaige Feiern betreffen.

„Wir müssen es miteinander schaffen, durch diesen Winter insgesamt zu kommen mit niedrigeren Zahlen auf einem niedrigeren Niveau“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RBB-Inforadio mit Blick auf die Infektionszahlen.

Pläne zu vorgezogenen Weihnachtsferien wie in Nordrhein-Westfalen nannte Spahn „einen pragmatischer Ansatz, den man diskutieren, den man machen kann“. Spahn wollte dazu keine Empfehlung abgeben, das sei Ländersache auch mit Blick auf die jeweilige Infektionslage. „Was mir sehr wichtig ist, dass es Planbarkeit gibt für Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher“. Das Frühjahr mit über Monate geschlossenen Einrichtungen, als niemand genau gewusst habe, wann wieder geöffnet werde, sei „eine echte, harte Belastung für alle“ gewesen.

So geht Weihnachten im Corona-Modus – Tipps vom Experten

News-Podcast „Aufwacher“ : So geht Weihnachten im Corona-Modus – Tipps vom Experten

Er befürchtet zudem, dass sich die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen noch in diesem Monat verdoppeln wird. Wenn es über einen längeren Zeitraum täglich 20.000 Neu-Infizierte gebe und davon zwei Prozent jeweils zwei Wochen lang auf Intensivstationen behandelt werden müssten, werde ihre Zahl im November wahrscheinlich auf mehr als 6.000 gleichzeitig steigen, sagte Spahn der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Höher dürfen die Zahlen nicht steigen“, betonte er. „Falls doch, würden wir absehbar an einen Punkt kommen, an dem das Gesundheitssystem überfordert ist.“