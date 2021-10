Gesundheitsminister : Spahn für Ende der Corona-Notlage im November

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich einem Medienbericht zufolge für das Ende der Corona-Notlage aus. "Das Robert-Koch-Institut stuft das Risiko für geimpfte Personen als moderat ein", wird der CDU-Politiker aus der Bundesgesundheitsministerkonferenz zitiert.

Der Zeitpunkt von Spahns Erklärung habe ihn überrascht, sagte der SPD-Politiker. „Wir sind in einer Situation, in der die Fallzahlen zunehmen, der Impffortschritt stagniert und an Schulen in den kalten Monaten deutlich mehr Fälle zu erwarten sind. Niemand weiß aktuell so genau, was wir in den nächsten vier Wochen zu erwarten haben, wie hoch diese Welle noch wird.“